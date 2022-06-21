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6/21本土5萬6339例 增115人死亡、209例中重症【直播】

2022/6/21 13:55（6/21 14:18 更新）
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國內21日新增5萬6339例COVID-19本土病例。圖為亞東醫院醫護人員轉移病患進行救治。（中央社檔案照片）
國內21日新增5萬6339例COVID-19本土病例。圖為亞東醫院醫護人員轉移病患進行救治。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）疫情指揮中心宣布，國內今天新增5萬6339例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症209例，其中115人死亡；另外，境外移入個案新增65例。1110621

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增56,404例COVID-19確定病例，分別為56,339例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增115例死亡。

指揮中心表示，今日新增之56,339例本土病例，27,197例男性，29,123例女性，19例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市（8,341例），高雄市（8,048例），新北市（6,878例），臺南市（5,527例），彰化縣（4,625例），桃園市（3,853例），臺北市（3,550例），屏東縣（2,951例），雲林縣（1,821例），南投縣（1,462例），苗栗縣（1,438例），嘉義縣（1,417例），新竹縣（1,051例），新竹市（945例），嘉義市（943例），宜蘭縣（918例），花蓮縣（789例），臺東縣（712例），基隆市（589例），澎湖縣（298例），金門縣（156例），連江縣（27例）。

指揮中心指出，今日新增115例本土病例死亡個案，為69例男性，46例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、107例具慢性病史、72例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月12日至6月18日，死亡日期介於5月22日至6月18日。

指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為43例男性，22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、西班牙、英國、新加坡及越南各2例、丹麥、馬來西亞、奧地利、美國及泰國各1例移入，另52例感染國家調查中。入境日介於今年5月19日至6月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,881,684例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,492,174例排除），其中3,387,061例確診，分別為13,924例境外移入、3,373,083例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,480例COVID-19死亡病例，其中5,465例本土，個案居住縣市分布為新北市1,518例、臺北市828例、臺中市470例、桃園市446例、高雄市415例、臺南市309例、彰化縣240例、屏東縣197例、基隆市151例、宜蘭縣121例、南投縣119例、雲林縣113例、苗栗縣87例、花蓮縣83例、新竹縣及嘉義縣各82例、臺東縣73例、嘉義市67例、新竹市47例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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