教育經費投入4學年間增5.7% 學前及國教占比過半

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（中央社記者許秩維台北22日電）根據教育部最新統計，109學年各級學校經費支出共新台幣7610億元，比105學年增加5.7%，而學前和國民教育成長最多，占整體經費支出比率過半。

教育部近日公布教育資源投入統計結果，包含教育經費、校地校舍及圖書館資源等面向。

教育部統計顯示，109學年各級學校經費支出共7610億元，以學前及國民教育3929億元較多，其次為大專2549億元；109學年公立各級學校經費支出5475億元，占全體經費約7成2，以學前及國民教育與大專較多，私立各級學校經費支出2135億元，占全體經費約2成8，以大專居冠。

教育部提到，各級學校經費支出4學年間（105至109學年）增加5.7%，其中學前及國民教育部分，因學前教育階段實施少子女化對策計畫，4年間經費支出成長9.1%，學前和國民教育占比也由50%增至51.6%，而高中呈微幅減少，大專及特教學校則有微增。

在校地校舍方面，教育部統計指出，110學年各級學校校舍樓地板面積為7595.3公頃，以大專2787.4公頃（36.7%）最高；各級學校校地面積總計1萬7320.5公頃，同樣以大專6739.7公頃（38.9%）最高。

教育部表示，110學年各級學校平均每生使用校舍樓地板面積21.6平方公尺，以高中23.6平方公尺最高，各級學校平均每生使用校地面積49.1平方公尺，以大專56.8平方公尺最高；觀察105至110學年變化，受少子女化影響，除國小外，其他各級學校平均每生使用校舍樓地板面積及校地面積均逐年提升。

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教育部指出，觀察105至110學年各級學校圖書館圖書收藏情形，以國中收藏冊數增1成8最多，其次是國小增1成3；隨著資訊科技發展，110學年大專圖書館電子書計8400萬冊、線上及光碟資料庫檢索達1.5億人次，相較於105學年，成長幅度分別為40%、8%，顯示不受時空限制的數位館藏，已成大專校院圖書館館藏主流。

110學年各級學校平均每生擁有圖書冊數以大專53.1冊最多、其次為國小40.1冊；相較於105學年，110學年各級學校平均每生借閱冊次皆減少，以大專減少5.1冊次最顯著，但因數位出版產業興起，大專平均每生擁有電子書和線上及光碟資料庫檢索次數皆有增加。（編輯：陳政偉）1110622