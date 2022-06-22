世新、中原及實踐大學調漲學費案 預計7月初核定

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（中央社記者許秩維台北22日電）世新、中原、實踐等3所大學調漲107學年學雜費，遭教育部否決而興訟，法院去年判3校勝訴。教育部長潘文忠今天表示，已請3校提交調漲學雜費方案，預計7月初核定。

世新大學、中原大學、實踐大學於107學年度學士班學雜費審議時，分別提出2.5%、3.6%、2.5%的調幅，但教育部審議後，否決3校申請，理由包括說明會應更開放透明、經費支用項目不夠妥適、助學計畫不具體等。

3校不服審議結果，提起行政訴訟，經台北高等行政法院審理，於民國110年6月做出判決。法院認為，學雜費收取屬大學自治範圍，國家監督須符合法律保留原則，教育部否決調漲的理由未指明具體情事，且未給3校補充說明機會而直接否決，判決3校勝訴。

教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時提到，專科以上學校有一套調整學雜費機制，透過公開、常態性程序，讓學生、家長瞭解學雜費調漲用於哪些項目，涉及收支運用的部分，要讓學生瞭解使用方向，這也是高教公共化的精神。

潘文忠指出，這3所大學認為申請調漲學雜費審核過程中有被忽略，因此提出訴訟，教育部也依法院判決，請3校提出具體調漲學雜費方案，並交學雜費審議小組，預計7月初核定。

教育部日前也說明，3校已發函要求重啟107學年度學費調整案的審查，教育部決定併入111學年度審查作業，如審議通過，由學校評估是否自111學年度起調整學雜費。（編輯：陳政偉）1110622