酷樂宜夏 宜蘭童玩節7/2登場

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2022宜蘭國際童玩藝術節7月2日至8月14日將在冬山河親水公園登場，縣府22日展示屆時將在園區表演的擬真科技恐龍，邀請親子一同前往同樂。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年6月22日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）曾因疫情停辦2年的宜蘭國際童玩藝術節，7月2日至8月14日將在宜蘭縣冬山河親水公園舉辦，除在戲水區與用餐時間外，入園其他時間都要戴上口罩防疫。

宜蘭縣政府今天發布新聞稿表示，今年童玩節的活動充滿酷炫的互動科技體驗，從迎賓入口旁、以太空船為造型的「時空探索號」，到主題展館「I-Lan Fun城市賽車」、「超時空訓練站」、「繪動森林館」及BABY親子館「星球樂園」，都加入科技元素及虛擬實境互動，打造兼具藝術、教育、創意的全新感官體驗。

此外，過去廣受遊客歡迎的戲水設施以時空探索的概念打造而成，像是「SPA雷達站」、「UFO飆速滑道」、「噴射水舞台」、「水漾滑梯」、「星球探索平台」等，讓遊客享受滑道飆速快感。

縣府表示，園區還有結合挑戰性、刺激性的極限體能運動「時空傳送站」，規劃有「高空腳踏車」、長約200公尺「高空滑降」設施。

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縣府指出，園區也首次推出「親子探索劇場」，引進10多隻不同種類的國外原裝擬真科技恐龍，打造「藝想保衛隊－恐龍重生」親子劇，劇中的恐龍及演員也將在園區嘉年華遊行時與遊客近距離互動。

宜蘭縣長林姿妙指出，童玩節過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，睽違2年後重磅回歸，將帶來令人耳目一新的再升級內容，歡迎全國遊客今年夏天到冬山河親水公園一起「酷樂宜夏」、跨越時空探索。（編輯：李錫璋）1110622