為確診者送藥到宅被狗追 嘉縣藥師歡喜做甘願受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）常聞郵差送信被狗追，嘉縣藥師為COVID-19確診者送藥到宅服務也遇相同情況；藥師公會前理事長蕭博勝今天說，很多確診者住山上，藥師送藥過去還會被狗追，他們都「歡喜做甘願受」。

嘉義縣藥師公會前理事長蕭博勝接受中央社記者電訪表示，嘉義縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者許多住在偏僻山上，道路狹小、家裡又養狗，造成藥師送藥困擾。

蕭博勝舉例說，日前一名藥師到番路送藥，山上的路愈開愈小條，他怕開到目的地車無法迴轉，停車改用步行送藥，但他忘了事先打電話請確診者把家裡的狗綁起來，就發生跑給狗追的情況。

另外，送藥過程也發生溫馨的故事。蕭博勝說，一對夫妻與孩子一家3口都確診，孩子喉嚨痛到家裡煮的食物都吞不下去，正好藥師連絡要送藥，對方希望能買布丁給小朋友吃，藥師二話不說，就自掏腰包到便利商店買布丁送過去，讓這對夫妻相當感動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蕭博勝說，現在藥師送藥到宅服務，除了先打電話問確診者有無養狗，還要自備一根棍子防狗，並提供額外服務，送藥過程雖然遇到種種困難，但他們還是「歡喜做甘願受」，尤其看見民眾順利取得藥品時安心與感謝的神情，一切就都值得了。

衛生局告訴中央社記者，嘉義縣累計確診人數已到4萬3000多人，縣內58家藥局近2個月來，服務超過6000名鄉親，其中送藥到宅計3561人；藥師走出藥局風吹日曬、不分日夜提供送藥服務非常辛苦，感謝他們的付出。（編輯：陳仁華）1110623