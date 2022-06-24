國道交通量逐漸復甦 暑假期間實施疏導措施

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（中央社記者余曉涵台北24日電）高公局表示，近期西部國道交通量已逐漸復甦，國5也恢復到疫情前水準，因此將在7月1日到8月29日實施暑假期間國道交通疏導措施，包含國5高乘載管制等。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，根據觀察近期國道交通狀況，西部國道交通量已逐漸脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，國5交通量則已恢復至未受疫情影響程度，以6月18、19日為例，西部國道交通量僅較一般例假日減少約5%，國5交通量則增加約5%。

高公局說，參考近3年交通狀況，預估今年暑假期間週六日交通量約為105-107百萬車公里，約較一般例假日增加5到7%交通量，另外，週五交通量預估為104百萬車公里，約較平日增加18%、週一交通量預估為91百萬車公里，約較平日增加3%。

高公局也規劃7月1日至8月29日實施暑假期間國道交通疏導措施，包含維持每週日下午3時到晚間8時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

高公局說，暑假期間每週五至週一，視國道主線交通狀況採取嚴格管制，並於每週五實施國3雙向往國5南向精進式匝道儀控，每週六、日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控。

每週五至週一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另週五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段（以現場標誌為準）；每週五中午12時至週日深夜12時，暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通工程除外）。

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高公局指出，暑假期間週五至週一國道交通量大，週五下午及週六上午南向瓶頸路段，包含國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城。

週日下午北向瓶頸路段包含國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等及週一下午北向國5宜蘭-坪林路段易有長時間壅塞情形。（編輯：謝雅竹）1110624