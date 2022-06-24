北部確診數趨緩 專責病床開設比例調降

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北部確診數降低，台北區及北區COVID-19專責病床開設比例自24日起調降。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、陳至中、余曉涵台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，隨著北部確診數降低，台北區及北區COVID-19專責病床開設比例自24日起也調降，醫院可將空出的病床更有效運用照顧其他病人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）每日新增本土個案數已下降，不少地區脫離疫情高峰，或準備從高原期往下走。指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，考量北部地區疫情趨緩，彈性調整台北區及北區專責病床開設比例。

陳時中表示，自6月24日起，台北區（台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、連江縣、金門縣）及北區（桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣）急性一般病床500床以上急救責任醫院開設專責病床，得從原來的20%至30%彈性調整為10%至15%。

200至499床急救責任醫院專責病床開設比例從10%至20%彈性調整為5%至10%；另台北區及北區（準）醫學中心專責ICU開設數調整為15至20床。陳時中說，前述專責病床開設比例仍須依傳染病防治網網區指揮官指示調整，將持續監測醫療量能，滾動調整各地區專責病床開設比例。（編輯：陳政偉）1110624