代繳扣款失敗簡訊詐騙新法 台水籲民眾勿受騙

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（中央社記者曾智怡台北24日電）台灣自來水公司近日接獲用戶反映詐騙新手法，台水強調，不會發送2期代繳扣款失敗、並提供短網址連結的簡訊，請用戶勿輕易點選不明連結；如需繳費，可使用官網線上信用卡繳費服務。

詐騙事件頻傳，台水公司近日接獲用戶反映詐騙新手法，詐騙集團假冒台水公司發送簡訊，稱用戶連續2期代繳扣款失敗，現已取消代繳帳號，日後改寄水費通知單供繳費，並於簡訊裡提供短網址連結，引導用戶繳費，以詐取民眾金錢及信用卡個資等資訊。

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台水表示，不會發送2期代繳扣款失敗並提供短網址連結的簡訊，籲請用戶勿輕易點選不明簡訊連結，務必至台水公司官網使用線上信用卡繳費服務，民眾可搜尋「台灣自來水公司」進入官方網站，選擇「線上繳費」功能，即可安心繳費。

台水呼籲用戶提高警覺，如接獲任何可疑簡訊，請立即向用水當地服務（營運）所或自來水公司24小時免付費客服專線「1910」詢問，以免受騙。（編輯：翟思嘉）1110624