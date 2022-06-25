各地多雲到晴高溫上看36度 午後防雷陣雨

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（中央社台北25日電）中央氣象局今天表示，各地還是高溫炎熱、大多為多雲到晴的天氣，白天高溫普遍為攝氏32到34度，部分地區可能有36度以上高溫。而午後因熱力作用，各地都有雷陣雨機會。

氣象局網站發布訊息指出，今天高壓影響稍減弱，水氣稍增多，午後對流降雨再明顯些，各地還是高溫炎熱、大多為多雲到晴天氣，夜晚清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫普遍為32到34度，感受仍炎熱。

氣象局表示，大台北、彰化、南高屏及花東地區有36度以上高溫出現的機會，近中午前後紫外線也偏高，外出務必要做好防曬並多補充水分以免中暑。

降雨方面，氣象局表示，台灣附近為偏南風，在花、東沿海地區及恆春半島整天偶爾有短暫陣雨出現，清晨至上午在中南部沿海地區也有零星短暫陣雨。

而午後因熱力作用，各地都有雷陣雨的機會，且對流發展旺盛，整個西半部地區及各山區有局部大雨發生的機率，伴隨著雷擊、強陣風，雨勢較大，外出建議攜帶雨具備用。

另外，金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏南風至東南風，午後局部短暫雷陣雨，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳，北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。（編輯：謝雅竹）1110625