雄工學生半年打造藝術地景 盼疫情後迎來轉機

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄高工學生花半年時間，焊接鐵材層層向上扭轉，搭配齒輪與嫩芽意象，打造校園藝術新地景「轉．基」，象徵轉出生命力，盼疫情後迎來轉機，也期許工業城市高雄與自然共存。

高雄高工創作建築科學生黃得瑋、侯安哲、李韋廷、陳立語與圖文傳播科李之晴，歷時半年，以焊接手法，將方型鐵材從基底一層一層往上轉疊，在最高處則以「齒輪」、「嫩芽」為意象，做出高度達240公分的作品「轉．基」。安放雄工大門內右側草坪，入夜後點亮燈光，令人驚豔，也讓夜間的校園多了一盞溫暖照明。

創作學生指出，高雄是工業之都，有石油、機械、鋼鐵、造船等產業，臨海工業區更是全台規模最大的綜合工業區，雄工也是一所以工業聞名的職業學校，因此以「齒輪」作為意象。另一元素「嫩芽」則是指自然環境與生態，象徵著雨後的清新世界，有重生之意，也象徵強韌與希望。

將齒輪和嫩芽互相搭配，是希望高雄的工業發展、自然生態能夠達到平衡共存，期許高雄未來能夠逐漸從重工業城市轉型朝向綠色低碳城市發展，共同守護地球的天空和土地，也象徵高雄人擁有強韌的生命力，能共同打造這座充滿希望的美好城市。

2大元素搭配層層往上的素材，象徵「轉出生命力、人生處處有轉機」，意涵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情終會過去，土地與人們將迎來更加嶄新的未來與契機，也讓校園再次充滿生氣。

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創作同學表示，非常感謝建築科老師蕭人傑、陳柏鈞與圖書館主任張嘉惠的指導與陪伴，在老師們的鼓勵與協助下，才能在無數個創作日子裡，透過不斷溝通、意見碰撞，學會團隊合作，最後於完成作品。

高雄市政府教育局新聞稿指出，作品「轉．基」是110學年度高雄高工承辦高雄市政府教育局的「光點計畫」，目前全市有超過21所學校報名參與，都將在校園打造有故事的新地景，已陸續製做完成，盼藉學校本位課程、教學設計或特色活動，融合社區自然生態，建置或改造校園景觀，營造美感校園。（編輯：謝雅竹）1110625