韓國開放觀光 台人旅客行前攻略一篇就懂

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（中央社記者余曉涵台北25日電）韓國開放外籍旅客觀光，也吸引不少台灣旅客躍躍欲試。據實地前往韓國旅遊的經驗，中央社整理行前攻略，提醒旅客現在赴韓國仍須辦理簽證等，讓欲赴韓民眾出發前一次搞懂。

韓國8日起開放外國籍旅客自由行觀光，不過台灣旅客除返台仍要接受居家檢疫外，目前到韓國觀光，也有幾點跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前不一樣的地方，包含去回都需要做PCR檢測、赴韓國觀光須辦簽證等等。

中央社記者日前實際持韓國C-3-9個人旅遊簽證赴韓國，由於雙方簽證互惠暫時取消，因此目前台灣旅客赴韓國前，須到韓國駐台代表處申請C-3-9個人旅遊簽證觀光簽證。

申請簽證須備妥6個月內的2吋大頭照、護照正本、護照影本、身分證正本、身分證影本、行程計畫以及由銀行開立的新台幣10萬以上存款證明，且先須上網預約才能由本人到韓國駐台代表處辦理簽證，約7到10個工作天後才能領取到觀光簽證。

簽證效期為3個月，旅客須在這段期間內赴韓，否則簽證將會失效，若要再次赴韓，則需要重新辦理簽證。

簽證預約網址：https://overseas.mofa.go.kr/tw-zh/brd/m_1463/view.do?seq=758940&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

為提供旅客在這段時間赴韓誘因，韓國觀光公社也舉辦抽獎活動，只要申請到C-3-9個人旅遊簽證的旅客，都可到韓國觀光公社的KOREA PLAZA填寫問券，兌換韓國KF94口罩及抽選旅遊小物。

旅客前往韓國前72小時或前24小時要做PCR或抗原快篩，結果出爐後要填寫「檢疫資料事前填寫系統」（Q-CODE）以及上傳相關陰性證明報告，獲取Q-CODE作為入境檢疫的憑證。

根據流程，在入境的移民關前，旅客須先出示Q-CODE或健康聲明書，其中Q-CODE的流程不到5分鐘，而僅出示健康說明書者，則是需要較長的檢疫流程。

由於韓國目前規定入境3天內須做PCR檢測，因此旅客可事先預約仁川機場內的PCR採檢，旅客入境仁川後，即到機場內的PCR採檢中心進行採檢後就可離開機場。

根據記者實地採訪，當日下午5時採檢後，約晚間8時相關報告就會寄到旅客的E-Mail中，若陰性旅客就可以繼續接下來的行程，若呈陽性反應，就必須隔離7天。

仁川機場PCR預約網址：https://safe2gopass.com/

根據記者入境流程，跟過去入境韓國相比，整體時間約多出1個小時到1個半小時左右才離開機場，提醒台灣旅客搶先出遊在規劃上，都要納入考量，避免影響後續行程。

根據目前台灣的檢疫規定，旅客返台前須提供PCR陰性檢驗報告，因此台灣旅客除可以選擇回到仁川機場的PCR採檢中心或者是首爾市中心的大韓結核協會進行PCR採檢。

其中若在仁川機場的PCR採檢中心採檢，需要紙本報告的旅客可在結果出爐後，回到採檢中心申請。

大韓結核協會預約網址：http://m.knta.or.kr/knta/corona.asp

另外，為了推廣疫後觀光，韓國觀光公社在仁川機場內設有KTO櫃檯，旅客可前往填寫問券及抽獎拿小禮。（編輯：陳政偉）1110625