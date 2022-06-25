6/25本土4萬293例 增151死亡、325例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增4萬293例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症325例（中症151例、重症174例），死亡個案增151例；境外移入病例增105例。1110625

疾管署新聞稿詳細說明如下：

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增40,398例COVID-19確定病例，分別為40,293例本土個案及105例境外移入；另確診個案中新增151例死亡。

指揮中心表示，今日新增之40,293例本土病例，為18,554例男性、21,721例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市（6,075例）、高雄市（5,567例）、新北市（5,142例）、台南市（3,603例）、桃園市（3,272例）、彰化縣（3,068例）、台北市（2,806例）、屏東縣（1,759例）、雲林縣（1,291例）、新竹縣（1,015例）、苗栗縣（983例）、南投縣（921例）、嘉義縣（819例）、新竹市（791例）、宜蘭縣（702例）、嘉義市（591例）、花蓮縣（586例）、基隆市（525例）、台東縣（450例）、澎湖縣（193例）、金門縣（112例）、連江縣（22例）。

指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為79例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、140例具慢性病史、96例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年4月12日至6月22日，死亡日期介於5月26日至6月23日。

指揮中心說明，今日新增105例境外移入個案中，為75例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至60歲多歲，分別美國（3例），法國、義大利、英國、希臘、越南、泰國及日本（各1例）移入，另95例感染國家調查中。入境日介於今年6月1日至6月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,140,344例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,563,489例排除），其中3,573,703例確診，分別為14,225例境外移入、3,559,424例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,120例COVID-19死亡病例，其中6,105例本土，個案居住縣市分布為新北市1,615例、台北市862例、台中市536例、桃園市518例、高雄市493例、台南市355例、彰化縣286例、屏東縣226例、基隆市164例、南投縣145例、宜蘭縣134例、雲林縣131例、苗栗縣115例、新竹縣98例、花蓮縣97例、嘉義縣93例、台東縣85例、嘉義市80例、新竹市55例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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