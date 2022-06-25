台灣首例猴痘個案新增1接觸者 匡列20人暫無症狀

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）台灣出現首例境外移入猴痘個案，衛福部疾管署今天公布密切接觸者新增1名家人，預計健康監測至7月14日；目前匡列共20人，均暫無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。

衛生福利部疾病管制署24日公布首例猴痘境外移入個案，20多歲本國籍男性自德國返台後出現症狀確診，已收治於負壓隔離病房，19名接觸者暫無症狀。男子20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，目前收治於醫院。

疾管署副署長莊人祥昨天下午說明台灣首例境外移入猴痘確診個案時表示，衛生單位已匡列19名密切接觸者，均暫無症狀，因皆有口罩等防護措施，屬中度風險。

莊人祥說，由於個案正在居家檢疫期間，與家人無高風險接觸，不會安排接種天花疫苗，列一般健康監測對象，健康監測至7月13日。

疾管署今天公布密切接觸者新增1名家人，預計健康監測至7月14日，目前共匡列包含家人3人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4人等累計20人，均暫無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。（編輯：陳政偉）1110625