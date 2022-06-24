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世界衛生組織：全球猴痘病例續增 已超過3200例

2022/6/24 15:59
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（中央社日內瓦23日綜合外電報導）全球各地今年稍早爆出猴痘疫情，世界衛生組織（WHO）迄今接獲逾3200起猴痘確診病例、1人死亡的通報。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天說，有必要在範圍更廣的社會中加強監控，在那些原本並無猴痘流行疫情的國家，病例主要仍是與同性有性行為的男性。

譚德塞在「國際衛生條例緊急委員會」（International Health Regulations Emergency Committee）會議上說：「人與人之間的傳染正在發生，而且很可能被低估。」

世衛組織召集專家舉行這場會議，以決定是否要宣告猴痘為全球衛生緊急事件。

「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern）是世衛組織最高層級的警報。這波猴痘疫情始於今年5月，目前已有48國通報出現病例。

譚德塞說，中非今年出現近1500起疑似猴痘病例、70人喪命。

他呼籲成員國分享病毒相關資訊，協助世衛組織支援各國抑制疫情擴散。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110624

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