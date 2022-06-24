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台灣首例猴痘確診 25歲男德國返台紅疹、鼠蹊部淋巴腫大

2022/6/24 18:30（6/24 18:45 更新）
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台灣首例猴痘確診是25歲男子，16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
台灣首例猴痘確診是25歲男子，16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市政府衛生局今天發布新聞稿表示，台灣首例猴痘確診是25歲男子，16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，目前收治於醫院。

這是衛生福利部疾病管制署23日起將猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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列為第2類法定傳染病後首起病例。

衛生局表示，患者21日到診所就醫，22日和醫院視訊看診後前往醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液及水疱液採檢送驗，今天確診。

衛生局人員說，猴痘主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，可有效人傳人。猴痘感染後症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠；發燒1天到3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延到身體其他部位，四肢比軀幹更常見。

皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數可達數千，症狀持續14天到21天，目前歐美流行的西非分支致死率低於1％，大多數個案可於幾週內康復；兒童及免疫功能低下者易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎及敗血症等。（編輯：李明宗）1110624

圖為感染猴痘皮膚出現症狀。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
圖為感染猴痘皮膚出現症狀。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
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