猴痘列第2類法定傳染病 疑似個案24小時內須通報

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台灣上週通報1例疑似猴痘個案已排除。（衛福部提供）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北23日電）猴痘疫情入侵亞洲，台灣上週通報1例疑似個案已排除，衛福部疾管署今天公布，猴痘正式列為台灣第2類法定傳染病，若遇疑似個案，依規定須於24小時內通報。

近期於歐洲、美洲及大洋洲等非屬 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 流行國家爆發疫情，新加坡衛生部昨天晚間證實出現1起境外移入猴痘病例，是這種病毒性疾病今年在各地爆發疫情以來，東南亞首度通報病例，韓國也首傳2起疑似猴痘病例，台灣上週通報1例疑似個案已排除。

國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報，將持續監測國內疫情發展，必要時將研議強化相關防疫措施。衛福部疾管署副署長莊人祥今天下午在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中表示，已將猴痘公告為第2類法定傳染病，如發現疑似病例應於24小時內通報。

除猴痘之外，國內第2類法定傳染病有登革熱、傷寒、麻疹等，據傳染病防治法規定，第2類傳染病應於24小時內完成病例報告，必要時得於指定隔離治療機構施行隔離治療。

猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒攝氏38.3度上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷。

臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。疾管署提醒，民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，儘速就醫，告知醫師旅遊接觸史。（編輯：陳政偉）1110623