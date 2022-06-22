更多編輯台推薦新聞：
家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄
國際

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海軍S-70C直升機墜毀 機工長95%燒燙傷意識不清尚未脫險
首頁 / 國際
猴痘
首頁 / 國際

韓國通報首起猴痘確診 東亞地區第一例

2022/6/22 18:39（6/22 19:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國22日通報首起境外移入猴痘病例，成為東亞地區第一個發現猴痘病例的國家。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
韓國22日通報首起境外移入猴痘病例，成為東亞地區第一個發現猴痘病例的國家。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國今天通報首起境外移入猴痘病例，成為東亞地區第一個發現猴痘病例的國家，迄今全球已有大約40個國家通報這種疾病。

韓國疾病管理廳（KDCA）表示，昨天從德國入境返國的30多歲韓國民眾被證實確診猴痘。

韓國疾病管理廳長白敬蘭告訴媒體，這名患者上週末發燒，入境韓國時症狀惡化，包括出現疲勞和皮疹等症狀。

白敬蘭還說，病患在與他人密切接觸之前就已經向機場當局通報，目前正接受治療。

韓國出現首起猴痘病例後，當局承諾加強監測和應對系統，並將猴痘的警戒層級提高至「注意」（caution）。

韓國疾病管理廳將猴痘的傳染病警戒層級提高到「注意」，這是韓國4個警戒層級中的第2級。

韓國疾病管理廳指出，將透過指定需要加強檢疫管理的區域來加強監測，主要是針對來自經常發生猴痘疫情國家的民眾。

韓國疾病管理廳今天稍早通報另一起猴痘疑似病例，是一名出現水泡和喉嚨痛等症狀並於20日入境的外國人，最終檢測呈陰性反應。

韓國總統尹錫悅已經下令衛生當局「加強對外國入境者在機場的檢疫管理…並做好充分準備，將疫苗和治療方法分配到醫療領域」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110622

延伸閱讀
台灣猴痘疑似個案已排除 將列第2類法定傳染病非洲今年通報1597起猴痘疑似病例 66例死亡猴痘患者精液發現病毒 科學家：性行為可能傳播
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣猴痘疑似個案已排除 將列第2類法定傳染病