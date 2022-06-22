韓國通報首起猴痘確診 東亞地區第一例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國今天通報首起境外移入猴痘病例，成為東亞地區第一個發現猴痘病例的國家，迄今全球已有大約40個國家通報這種疾病。

韓國疾病管理廳（KDCA）表示，昨天從德國入境返國的30多歲韓國民眾被證實確診猴痘。

韓國疾病管理廳長白敬蘭告訴媒體，這名患者上週末發燒，入境韓國時症狀惡化，包括出現疲勞和皮疹等症狀。

白敬蘭還說，病患在與他人密切接觸之前就已經向機場當局通報，目前正接受治療。

韓國出現首起猴痘病例後，當局承諾加強監測和應對系統，並將猴痘的警戒層級提高至「注意」（caution）。

韓國疾病管理廳將猴痘的傳染病警戒層級提高到「注意」，這是韓國4個警戒層級中的第2級。

韓國疾病管理廳指出，將透過指定需要加強檢疫管理的區域來加強監測，主要是針對來自經常發生猴痘疫情國家的民眾。

韓國疾病管理廳今天稍早通報另一起猴痘疑似病例，是一名出現水泡和喉嚨痛等症狀並於20日入境的外國人，最終檢測呈陰性反應。

韓國總統尹錫悅已經下令衛生當局「加強對外國入境者在機場的檢疫管理…並做好充分準備，將疫苗和治療方法分配到醫療領域」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110622