更多編輯台推薦新聞：
升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽
運動

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

非洲今年通報1597起猴痘疑似病例 66例死亡

2022/6/16 23:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社塞內加爾首都達卡16日綜合外電報導）非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centres for Disease Control and Prevention）代理主任歐瑪（Ahmed Ogwell Ouma）今天表示，2022年初以來，非洲已通報1597起疑似猴痘病例，其中66起死亡病例。

歐瑪表示，非洲大陸的猴痘疫情尚未獲得控制。他還說，當全球開始利用天花疫苗來控制猴痘疫情的時候，應該從非洲開始。

歐瑪在非洲疾病管制暨預防中心每週簡報中表示：「我們的立場是疫苗是一項重要工具，有必要從非洲這裡開始。」

「這裡的問題更大、風險更高、地緣傳播更廣泛。」

歐瑪表示，非洲國家已通報確診病例的國家有喀麥隆、中非共和國、剛果共和國、剛果民主共和國、奈及利亞、摩洛哥王國、迦納、賴比瑞亞和獅子山共和國等。

世界衛生組織（WHO）預定下週召開緊急會議，以評估猴痘疫情是否為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

在部分非洲國家，猴痘是地方性流行病，但在30多個猴痘並非地方流行病的國家，今年也通報了病例，這些國家大多在歐洲。

世衛非洲區主任莫伊提（Matshidiso Moeti）今天表示，世衛正在為非洲採購數以千計的猴痘試劑，但不建議現階段進行大規模疫苗接種。

莫伊提表示：「現階段我們不建議大規模施打猴痘疫苗，但必須確保取得疫苗和治療的公平管道。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110616

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族