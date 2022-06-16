非洲今年通報1597起猴痘疑似病例 66例死亡

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（中央社塞內加爾首都達卡16日綜合外電報導）非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centres for Disease Control and Prevention）代理主任歐瑪（Ahmed Ogwell Ouma）今天表示，2022年初以來，非洲已通報1597起疑似猴痘病例，其中66起死亡病例。

歐瑪表示，非洲大陸的猴痘疫情尚未獲得控制。他還說，當全球開始利用天花疫苗來控制猴痘疫情的時候，應該從非洲開始。

歐瑪在非洲疾病管制暨預防中心每週簡報中表示：「我們的立場是疫苗是一項重要工具，有必要從非洲這裡開始。」

「這裡的問題更大、風險更高、地緣傳播更廣泛。」

歐瑪表示，非洲國家已通報確診病例的國家有喀麥隆、中非共和國、剛果共和國、剛果民主共和國、奈及利亞、摩洛哥王國、迦納、賴比瑞亞和獅子山共和國等。

世界衛生組織（WHO）預定下週召開緊急會議，以評估猴痘疫情是否為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

在部分非洲國家，猴痘是地方性流行病，但在30多個猴痘並非地方流行病的國家，今年也通報了病例，這些國家大多在歐洲。

世衛非洲區主任莫伊提（Matshidiso Moeti）今天表示，世衛正在為非洲採購數以千計的猴痘試劑，但不建議現階段進行大規模疫苗接種。

莫伊提表示：「現階段我們不建議大規模施打猴痘疫苗，但必須確保取得疫苗和治療的公平管道。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110616