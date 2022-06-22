台灣猴痘疑似個案已排除 將列第2類法定傳染病

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）猴痘疫情入侵亞洲，新加坡出現猴痘為今年東南亞首見，韓國也疑有2例，衛福部疾管署副署長莊人祥今天表示，台灣上週通報1例疑似個案已排除，近日猴痘將增列入第2類法定傳染病。

近期於歐洲、美洲及大洋洲等非屬 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 流行國家爆發疫情，新加坡衛生部昨天晚間證實出現1起境外移入猴痘病例，是這種病毒性疾病今年在各地爆發疫情以來，東南亞首度通報病例；另外，韓國也首傳2起疑似猴痘病例。

國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報，將持續監測國內疫情發展，必要時將研議強化相關防疫措施。莊人祥今天下午在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中表示，上週在邊境通報了1例猴痘疑似個案。

莊人祥會後接受媒體聯訪時說明，該名旅客為60多歲男性，5月下旬到歐洲出差，5月31日出現咳嗽、流鼻水，6月1日在當地確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），同日皮膚上開始出現水泡。

莊人祥說，這名男子6月12日返台入境時，因為皮膚上有水泡水痘樣的皮疹，經防疫人員特別評估，謹慎起見送至負壓病房隔離，當時疹子已結痂消腫，將檢體送至實驗室檢驗，沒有驗出猴痘病毒，住院第2天就排除可能性。「確實因此緊張了一下，所幸排除了。」

莊人祥強調，疾管署持續關注國際猴痘疫情發展，已研擬將猴痘列為第2類法定傳染病，現階段已在簽核中，最快今天或明天就會列入。國內第2類法定傳染病有登革熱、傷寒、麻疹等，據傳染病防治法規定，第2類傳染病應於24小時內完成病例報告，必要時得於指定隔離治療機構施行隔離治療。

猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒攝氏38.3度上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷。

臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。疾管署提醒，民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，儘速就醫，告知醫師旅遊接觸史。（編輯：陳清芳）1110622