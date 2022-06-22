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新加坡出現猴痘為今年東南亞首見 韓也疑有2例

2022/6/22 11:44
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（中央社新加坡/首爾22日綜合外電報導）新加坡衛生部昨晚證實出現1起境外移入猴痘病例，是這種病毒性疾病今年在各地爆發疫情以來，東南亞首度通報病例；另外，韓國也首傳2起疑似猴痘病例。

路透社報導，新加坡衛生部在聲明中表示，這名42歲的英國籍男性為空服員，在6月中旬曾入出境新加坡，於20日篩檢呈陽性反應。新加坡上一次出現猴痘病例是在3年前。

新加坡衛生部表示，這名患者目前在新加坡「國家傳染病中心」病房，狀況穩定。

根據聲明，截至昨天，有13人與這名患者密切接觸，自他們與患者最後一次接觸起算，將隔離21天。

澳洲5月20日通報境內首起猴痘病例，截至6月10日為止，已證實有8例。

目前逾35個國家出現猴痘疫情，確診病例超過2500例。猴痘在這些國家原本並非地方性流行病。

此外，韓聯社昨晚引述衛生當局的說法報導，韓國首度通報境內出現2起疑似猴痘病例。

根據報導，其中1人據報在仁川國際機場入境時出現猴痘可能病徵，已送到仁川醫療中心。

報導引述韓國疾病管理本部（KDCA）的說法提到，正對疑似病例進行診斷測試。

韓國本月稍早在4個等級的傳染性疾病中，將猴痘列為第2級，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、霍亂和水痘等22種傳染病同級。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110622

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