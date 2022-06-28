家扶調查：少年觸法增 詐欺背信、妨害秩序最多

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）暑假是打工和出遊旺季，家扶基金會調查，少年因金錢或同儕壓力，觸法比率逐年攀升，以詐欺背信、妨害秩序最多。家扶提出「安心三劑」，呼籲家長多關心陪伴，幫助孩子遠離風險。

家扶基金會今天召開記者會，公布「少年生活與法律觀念問卷調查」報告指出，近5年內，少年觸法類型中，詐欺背信增加22.8%、妨害秩序增加943.8%，值得關注。

家扶基金會社會工作處主任蔡雯瑾簡報指出，根據內政部資料，2017年至2021年期間，12歲至未滿18歲人口比率逐年下降，從6.21%減少到5.23%，但涉嫌犯罪比率卻攀升，又以詐欺背信、妨害秩序這兩類型最多。

蔡雯瑾表示，調查報告顯示，約34%的少年缺錢會想自己賺，往往因此觸法，另有近3成少年不認為聚眾生事屬觸法行為，近2成少年同意「面對衝突談判，多找一些人有助壯大氣勢」。

此外，曾跟朋友或同學一起從事觸法事情的少年多為「好奇有趣而嘗試」、「覺得很酷」、「可以宣洩情緒」。

蔡雯瑾指出，經交叉比對，可能觸法的孩子中，有7成參加危險活動會隱瞞家人，原因和家人會用負面言語、行為管教有關。

出席記者會的親職教育講師魏瑋志（澤爸）表示，青少年雖準備邁入成人，但內在尚未完全自律，父母應多傾聽、陪伴，透過溝通與對話，引導孩子正確的觀念。

台北市政府警察局少年警察隊北投少輔組督導員陳必豪表示，實務上觸法的少年本性多為善良，未必真心想做不好的事，其觸法原因很多，包括缺乏法令常識、誤信同儕慫恿、情緒衝動難以控制，這時需要法律加以提醒，願意接受輔導者大部分都有機會改善。

家扶基金會則提出「安心三劑」，包括具備法律知識、主動諮詢求助、家人支持關懷，希望協助兒少做出正確判斷、遠離風險。

家扶基金會在今年5月11日至6月5日間，針對12歲至未滿18歲少年，進行「少年生活與法律觀念問卷調查」，總計回收3533份，有效份數3263份，在95%信心水準下，誤差值為正負4.5%。（編輯：張雅淨）1110628