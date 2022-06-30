台灣出席原住民族經貿協議 台加紐澳成員首同框

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（中央社記者張雄風台北30日電）原民會今天表示，台灣日前受加拿大邀請參與「原住民族經濟貿易合作協議」生效儀式暨座談會並發表聲明，將共同強化原住民族企業、人才及社群夥伴關係；這也是台加紐澳等創始成員首次同框。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）於22日及23日兩天在首都渥太華的歷史博物館舉辦慶祝「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement,IPETCA）生效儀式暨座談會，台灣與澳洲、紐西蘭等創始成員均受邀參與。

IPETCA是台灣在「亞太經濟合作會議」（APEC）架構下，以原住民族經濟、貿易與投資議題的政府間多邊合作機制；自生效以來，台灣與加拿大、澳洲及紐西蘭等創始經濟體持續推動協議內「夥伴關係理事會」（IPETCA Partnership Council）籌備工作。

原民會表示，台灣由「雙流山水企業社」總經理葉治平，以原住民族產業顧問身分作為代表，於22日與加拿大貿易委員會主席（Trade Commissioner）Sarah Wilsaw及紐西蘭毛利族談判代表Traci Houpapa擔任與談人，就座談主題「IPETCA成員共同強化原住民族企業、人才及社群夥伴關係」發表聲明。

聲明中再次強調，台灣與紐西蘭、澳洲、加拿大推動原住民族經濟賦權的承諾，盼共同落實協議章程，並展開具體合作計畫。

由加拿大聯邦國際貿易部部長伍鳳儀（Mary Ng）、聯邦原住民服務部部長Patty Hajdu等閣員23日主持IPETCA生效慶祝儀式，也是台灣與加拿大、澳洲及紐西蘭等創始成員首度共同出席的正式官方場合。（編輯：陳政偉）1110630