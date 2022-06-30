高中職免試入學共17.3萬名額 較110年略減

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（中央社記者陳至中台北30日電）教育部今天公布，111學年度高級中等學校免試入學，全國15個就學區加上之前各管道缺額回流，實際招生名額共17萬3809名，較去年略減。

免試入學是十二年國教最主要的入學管道，若加上已放榜的完全免試入學、優先免試入學、技優甄審入學、直升入學、實用技能學程輔導分發等，111學年度總名額為20萬7142名，占核定招生總名額約9成。

教育部今天發出新聞稿，免試入學實際招生名額（含回流）共17萬3809名（較去年17萬7840名略減），其中基北區4萬5688名最多，其次是中投區2萬8950名、高雄區2萬2297名。

免試入學是由學生上網填選志願，如果招生學校報名人數未超過該校的招生名額，就全部錄取；如果報名超過名額，則依照各就學區訂定的「超額比序」決定勝負。

全台15個就學區的「超額比序」項目都不同，以基北區（台北市、新北市、基隆市）為例，比序項目包括志願序、多元學習表現、國中教育會考成績3大項。

為了方便考生填選志願，15個就學區今天都開放查詢「免試入學超額比序（未含志願序）個別序位比率及累積人數區間」，但這只限個人查詢，且為避免過去聯考或基測分分計較的問題，教育部規定個別序位比率區間以不得低於0.3%，且人數不少於100人的方式呈現，也就是至少會有100人被劃在同一區間。

教育部提醒學生，選填志願時，務必考量自身性向、興趣和能力，可參考國中學生生涯輔導紀錄手冊及生涯發展規劃書、免試入學志願選填試探、學校提供的輔導建議等，將志願序填滿，選擇適合的學校就近入學。

111學年度免試入學，各就學區預計7月19日放榜，7月21日報到。相關資訊可參考各就學區免試入學委員會網站。（編輯：管中維）1110630