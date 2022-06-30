各國陸續解封 長榮航太看好航機維修

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（中央社記者余曉涵台北30日電）隨著各國陸續解封，長榮航太看好未來航機維修成長動能，將著眼於貨機航空公司需求強勁帶動整體維修量增加等3大面向的市場。

長榮航空今天發布新聞稿表示，長榮航太日前在美國波音公司在洛杉磯舉辦「2022年度績優供應商（2022 Supplier of the Year Awards）」頒獎典禮中，以嶄新科技和技術，克服各種挑戰並成為波音供應鏈（Boeing Supply Chain）的重要供應商夥伴，獲頒「開拓者（Pathfinder）」獎項肯定。

長榮航太副總經理謝新文表示，很榮幸獲得波音公司的肯定，感謝生產線團隊成員及合作夥伴，共同成就卓越、效率及品保，讓長榮航太成為波音公司強而有力且值得信賴的供應商。

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隨著疫情趨緩與各國邊境解封，長榮航太看好未來航機維修成長動能，主要將著眼於貨機航空公司需求強勁帶動整體維修量增加、客機客戶對於疫後恢復運能的維修需求準備、解封機維修需求等3大面向的市場。

在製造方面，長榮航太則看好貨機需求強勁帶動機體訂單量增加、客機恢復運能的新機需求帶動短中期引擎及機體訂單、客機改貨機市場熱絡的訂單需求，以及新增引擎及機體開發中合約訂單需求。（編輯：管中維）1110630