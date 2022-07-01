勞動基金再虧損 截至5月累積賠逾2311億元

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部勞動基金運用績效今天出爐，受全球股、債大幅下跌影響，5月單月虧損逾新台幣300億元，使得今年前5個月累積賠逾2311億元，收益率為負4.53%。

勞動部勞動基金運用局今天公布勞動基金運用情形報告，5月受到地緣政治衝突持續及中國疫情清零政策影響，供應鏈持續嚴峻，通貨膨脹居高不下，各國央行加速貨幣緊縮，經濟前景展望下滑，全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。

根據報告，勞動基金今年截至5月底的評價後收益數為負2311.1億元，收益率為負4.53%。

其中，新制勞退基金規模為3兆3709億元，收益率負4.61%，舊制勞退基金規模為9913億元，收益率負5.16%，勞保基金規模為8082億元，收益率負4.89%，就保基金規模為1495億元，收益率1.33%，勞職保基金規模為331億元，收益率0.07%，積欠工資墊償基金規模為154億元，收益率負0.44%。

受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4495億元，收益率為負4.59%；受農業委員會委託管理農民退休基金規模為52億元，收益率為負1.07%。

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基金局也表示，基金短期運用績效雖受到波及，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均報酬率為4.82%，近5年平均報酬率為5.38%，長期投資績效仍屬穩健。

基金局指出，俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度都牽動全球供應鏈及通貨膨脹情況，各主要國家抑制通貨膨脹步調，也將影響經濟成長動能，對國際經濟前景增添不確定性，後續將密切關注全球金融市場動態，持續審慎辦理各項投資運用，以維持基金長期穩健收益。（編輯：張芷瑄）1110701