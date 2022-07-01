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克菌寧潔淨液主成分不足 1批次約500桶回收

2022/7/1 17:35
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（中央社記者張茗喧台北1日電）衛福部食藥署今天公布藥品回收警訊，寶齡富錦生產的消毒液「克菌寧潔淨液0.5%」因主成分含量不足，1批次約500桶即起下架回收，須於7月20日前回收完畢並提出調查報告。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收警訊，寶齡富錦生技公司生產的「克菌寧潔淨液0.5%」經安定性試驗發現有1批產品主成分含量偏離原核准規格，主動通報食藥署，1批次約500桶將啟動回收。

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食藥署藥品組科長洪國登今天接受媒體聯訪時表示，「克菌寧潔淨液0.5%」是外用消毒劑，由於這款產品為大包裝，大多銷售到醫療院所，主要用於醫院內部手部消毒或傷口消毒，已要求業者於7月20日前完成回收並提出調查報告。

洪國登解釋，所有藥品出廠後，業者都必須保留每批次產品定期檢驗，這批產品因出廠後12個月就發現主成分含量不足，因此啟動回收。（編輯：唐聲揚）1110701

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