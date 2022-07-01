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3成高中職開放外食 青民協：已成學生爭取重點

2022/7/1 21:48
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（中央社記者陳至中台北1日電）越來越多高中生向學校爭取開放訂購外食，根據最新統計，教育部主管的公私立高中職已有3成開放。台灣青年民主協會今天表示，外食已成各校學生關注及爭取的重點項目。

教育部於今年3月公布的調查顯示，教育部主管的公私立高中職已有3成開放學生訂外食，較前一年度增加6個百分點。各校規定不一，有的是規劃外送員停等區域，有的則是由警衛室統一收餐。

台灣青年民主協會今天晚間在臉書專頁發文，指開放外食已成各校學生關注及爭取的重點項目，包括高雄鳳山高中、桃園武陵高中、台南二中等校學生，都於近年成功爭取。

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青民協表示，目前還不開放外食的學校，主要是擔心食安，以及外食帶來的垃圾與環保問題，也有些學校是因為位置較偏遠，不在外送業者的服務範圍內，少數學校則是擔心影響合作社生意。

教育部在民國109年頒布「有關校園開放外食訂購各面向之建議及優良範例」，提醒學校訂定外食管理機制時，要留意自主管理、食安衛生、交通管制、垃圾環保等大面向。決策前要循民主程序妥善溝通，取得親、師、生共識，並強化校內自主管理作為。（編輯：謝雅竹）1110701

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