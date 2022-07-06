設計即生活 大同工設系將開水電維修、形象管理課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北6日電）大同大學工業設計系規劃在新學期開設「水電維修」、「形象管理」等選修課，讓學生培養動手能力、選擇合宜的服裝打扮，希望讓設計結合生活，幫助學生解決日常大小事。

大同大學今天發布新聞稿指出，工業設計系主任朱柏穎認為在專業課程外，學生要對生活「有感」，因為設計就是生活，要能應付生活中的大小事，設計才能解決問題，不是「燈泡壞了，只能雙手一攤」。

「水電維修很專業，是一門學問」，朱柏穎以自己小孩為例，雖然會換燈泡，但感覺「很陌生、很卡關」，設計講求的是解決問題，生活中最常發生的問題，當然要有能力解決；而學生在製作產品、布置展覽場時，若能具備水電配置能力，可以更貼近作品呈現的方式，而且更省錢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱柏穎提到，「形象管理在教育中常被忽略」，很多人不知道自己適合的服裝和妝髮，以及什麼場合該穿什麼衣服，合宜的服裝打扮是對場合、專業的尊重，也是辨別能力的培養，新課程將帶入個人形象妝髮整理，進階課則會以環保重複利用的材質，來創作造型配件。

「專業、美感、解決問題，這些能力要從小處培養」，朱柏穎表示，希望藉由這些多元、實用的選修課，帶給學生更多學習管道，扭轉「學穿搭很彆扭、學水電很難、學校又沒教」的印象，變成「那些學校都有教的事」。（編輯：卞金峰）1110706