更多編輯台推薦新聞：
英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
動物園
首頁 / 生活

北市動物園暑期活動起跑 每週六開放至晚間9時

2022/7/6 11:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北6日電）迎接暑假，台北市立動物園推出「動物夏夏叫」系列活動，7月9日至8月27日的每週六，延後至晚間9時打烊，不僅讓遊客體驗夜晚的動物園，還舉辦市集、闖關、帶動跳等節目。

台北市立動物園每年在暑假期間皆會推出「動物夏夏叫」系列活動，園方今天發布新聞稿表示，今年夜間開放期間為7月9日至8月27日的每週六，當天從傍晚開始將有各項節目登場，並延後至晚間9時打烊。

動物園指出，節目包含音樂舞蹈演出、動物舞蹈帶動跳、動物繪本說故事、國際保育生態電影欣賞等，還有全民綠動野保市集、闖關活動及每週不同館區的「動物 BB Keeper's Talk」解說。

動物園進一步表示，這次還舉辦「動物育兒妙招」舞台互動挑戰賽，邀請民眾透過組隊競賽，了解大貓熊、棉頭絹猴、石虎、金剛猩猩、黑腳企鵝、馬來貘等不同動物育幼方式，還有機會獲得主題動物保育禮包。

對於夜間開放期間想自行參觀園區的遊客，動物園提醒，各管區停止入場時間不太相同，詳細資訊請上動物園網站參考，且當天在下午4時後入場的遊客，門票僅新台幣30元，遊客列車更自下午4時30分起免收費。

動物園強調，為保護遊客安全，除夜間開放的活動區域外，勿擅自遊走在未開放區域，並配合清園作業，禁止影響其他遊客參觀權益、有害動物保育行為。（編輯：方沛清）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀