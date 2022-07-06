72人獲師鐸獎 9月將受總統表揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北6日電）教育部今天公告民國111年師鐸獎獲獎名單，從各縣市推薦名單中選出72名獲獎者，將於9月27日在陽明山中山樓，接受總統蔡英文表揚。

教育部今天發出新聞稿，111年師鐸獎共有163名候選人，經教育部邀集學者專家及社會公正人士代表組成17人決審小組逐一書面審查及面談，共選出72名獲獎者。教育部近期將在「良師興國」和「教育家」網站，陸續介紹師鐸獎得主的故事。

得主之一、桃園市蘆竹區海湖國小弱勢生達50%以上，家長多是農工背景，教師張哲溢多年來不斷嘗試多元的教學方法，曾組織獨輪車隊，讓叛逆的學生釋放壓力，甚至有人因此獲得全國冠軍。張哲溢不願放棄任何一個孩子，看到每個人的優點，因此獲得師鐸獎殊榮。

台北市萬華國中教師陳台瓊投入特殊教育20多年，秉持著「我願意」的信念，普通班教師頭疼的學生，她都努力提供協助。曾有學生因患有癲癇和中度智能障礙，經常撕破老師的衣服，陳台瓊運用行為契約和手指小肌肉訓練，讓學生漸漸能配合各種醫療行為，學生現在30多歲，每週仍會固定打電話和陳台瓊聊天，感念其付出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中興大學附屬高中校長陳勇延在擔任新豐高中校長時，有感於其他學校多獎勵學科排名，自創另類的「新豐故事銀行」，將學生多元表現的故事，製成海報張貼在學校穿堂，累積百則故事後還集冊出書，讓整個校園文化悄悄改變。

成功大學特聘教授湯銘哲也獲得師鐸獎，他秉持「先做文化人，再做專業人」理念，用自由開放的方式引領學生跳脫成規框架，學習問問題、解決問題。湯銘哲也帶領跨領域的醫學科學團隊，對罕見皮膚疾病的人文關懷做出社會貢獻。（編輯：張芷瑄）1110706