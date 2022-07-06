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全中運在花蓮 慈濟醫院動員近200人支援救護任務

2022/7/6 15:15（7/6 15:41 更新）
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花蓮慈濟醫院受衛生局委辦，負責今年全中運激烈賽事（傷況嚴重度高）的救護組任務，包括急診部、骨科部、外科部、小兒部、護理部、整合醫學科、家庭醫學科、一般內科等醫療單位，出動支援近200名人力。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月6日
花蓮慈濟醫院受衛生局委辦，負責今年全中運激烈賽事（傷況嚴重度高）的救護組任務，包括急診部、骨科部、外科部、小兒部、護理部、整合醫學科、家庭醫學科、一般內科等醫療單位，出動支援近200名人力。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月6日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）4月底因疫情而暫延的「全國中等學校運動會」7月重啟舉辦，賽事中難免意外傷痛，如跆拳道選手因挫傷直接被送到醫院急診，花蓮慈濟醫院於賽事中動員200人支援救護任務。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，受花蓮縣政府衛生局委辦，由花蓮慈濟醫院負責激烈賽事（傷況嚴重度高）的救護組任務，包括急診部、骨科部、外科部、小兒部、護理部、整合醫學科、家庭醫學科、一般內科等醫療單位出動支援近200名人力。

其中包括67名醫師、95名護理師、17名救護員，服務94場次共407個小時，於4月初已完成的賽事與接下來持續進行的比賽，支援了田徑、跆拳道、滑輪溜冰、輕艇、拳擊、卡巴迪、擊劍、自由車等項目；其中跆拳道、田徑、卡巴迪等重點項目，另有特別安排運動醫學中心團隊擔任隨隊防護。

例如有2名跆拳道選手因手腳挫傷、1名選手皮膚過敏，還有1名工作人員因發生車禍，都是從現場直接送到慈濟醫院急診治療。

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醫事室副主任張菁育表示，疫情期間因確診而無法參與的護理師們，在全中運復辦後立刻報名加入支援行列，希望能幫助選手們，為他們的身體情況把關。

除了醫療團隊的努力，還有醫事團隊擔任與衛生局及醫師公會重要聯繫窗口，多次進行溝通、協調，在全中運期間全力馳援賽事所需的醫材請領、調度、撥補、救護車協調、人力異動調整，做好萬全措施，是醫護團隊堅強的後盾。（編輯：陳仁華）1110706

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