台北市立大學新校長5人參選 最快8月上任

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市立大學今年順利組成新任校長遴選委員會，並在今天公告5名候選人，包含前任代理校長邱英浩、中教大校長王如哲等，預計22日就能選出新任校長人選，最快8月上任。

台北市立大學校長遴選委員會今天公告5名校長候選人，包含台北市立大學資訊科學系教授楊政穎、台北市立大學資訊科學系教授蔡俊明、台中教育大學校長王如哲、台北市立大學城市發展學系教授邱英浩、台北市立大學教育行政與評鑑研究所教授丁一顧。

北市大校長遴委會發言人曾國維接受中央社記者電訪表示，14日將舉辦治校理念說明會，各候選人依序發表治校理念，並與教職員工生意見交換，接著19日由校內專任教師及專業技術人員進行不記名投票，針對個別候選人行使同意或不同意權。

曾國維說明，若有2名以上候選人獲得投票總數2分之1以上的同意、通過門檻，就會送到遴委會進行遴選，不到2人則會重新公告徵求候選人。

曾國維指出，若投票順利，22日遴委會將再開會，遴選出一名適當校長人選，並報請市府聘任，遴委會任務就告一段落。

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台北市教育局表示，聘任的行政流程保守估計需要1週時間。以此推估，北市大新任校長最快8月1日就可以上任。此外，邱英浩在參選後已辭去代理校長職務，目前由教育學系教授兼學術副校長鄭玉卿接任，將代理至新校長上任為止。

台北市立教育大學、體育學院102年合併為台北市立大學後，由前校長戴遐齡連任兩屆至110年屆滿不得再選，不過因北市大對「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有異議，遲不啟動新任校長遴選機制，與教育局雙雙遭監察院糾正。（編輯：李亨山）1110707