輝瑞嬰幼兒疫苗採購洽談中 指揮中心加快腳步

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（中央社記者張茗喧台北7日電）輝瑞嬰幼兒COVID-19疫苗採購進度引發關注，指揮中心疫情監測組組長周志浩今天表示，採購合約在洽談中，正催促廠商提供緊急使用授權（EUA）資料，會以最快速度縮短供應時程。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，今天新增3萬1364例本土病例，比昨天降9.1％，但幼兒仍需持續接種疫苗，以降低重症、死亡風險，供6個月至4歲孩童使用的輝瑞嬰幼兒疫苗採購進度引發關注。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前輝瑞嬰幼兒疫苗採購合約還在洽談當中，藥廠提供給食藥署的EUA資料也只送了一部分，不夠完整，正加緊催促，強調會用最快速度縮短供應給台灣的時間。

至於莫德納次世代疫苗採購進度，周志浩表示，政府和莫德納簽訂疫苗合約時，並未區分是傳統疫苗還是次世代疫苗，未來莫德納公司若研發出次世代疫苗並獲得許可，自然就會儘快引進使用。

國際間猴痘疫情升溫，外界也好奇指揮中心是否採購猴痘或使用戰備的天花疫苗。周志浩說，猴痘疫情目前主要在歐美國家流行，需求也增加，指揮中心正持續和疫苗公司接洽中；至於天花戰備疫苗由於是第一代疫苗，年代較久且副作用較多，目前還沒有需要動用。

周志浩也指出，目前猴痘個案已在康復中，另外9名接觸者都沒有異狀。

據指揮中心統計，COVID-19疫苗累計接種5838萬6712 劑，人口涵蓋率第1劑91.35％、第2劑 84.65％、基礎加強劑接種率0.85％、追加劑接種率70.5％。（編輯：陳清芳）1110707