軍公教調薪不如民間 工會盼薪資審議制度化

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（中央社記者陳至中台北8日電）政府展開112年度軍公教待遇審議程序，全國教師工會總聯合會（全教總）和高教工會今天分別發出聲明，認為軍公教調薪落後民間企業，呼籲薪資審議透明、制度化。

全教總發布新聞稿，認為從民國100年至今，台灣的基本工資調升41.22%，民間企業平均薪資也調升21.39%，軍公教卻遠遠落後，只調升7.12%。相對於物價連年上漲，軍公教長年處於「實質減薪」的狀態。

全教總指出，台灣在基本工資審議上已有制度化和透明的機制，但政府對自己所屬員工（軍公教），卻一貫以黑箱、威權的方式作業。全教總多年來為軍公教發聲，要求薪資調整透明，卻只換得教育部召開一場座談會，而且受邀對象還包括大專協會、中小學校長等代表雇主的團體。

全教總表達拒絕參與今天的座談會，希望教師代表能直接出席行政院的軍公教薪資審議正式會議，而非由教育部官員代表出席。

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台灣高等教育產業工會稍晚也發布新聞稿，認為軍公教人員薪給調幅明顯偏低，完全無法跟上經濟成長與政府歲入大幅擴張的程度，甚至落後於物價調幅。

高教工會指出，軍公教與一般勞工共同付出勞力，使政府財政充實、社會持續進步，成長的果實沒有理由不公平分配回軍公教。政府做為軍公教的雇主，應正視當前社會不平等的種種問題，逐年改善薪資待遇。（編輯：管中維）1110708