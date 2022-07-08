副總統：營造友善融合社會環境 落實CRPD

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（中央社記者賴于榛台北8日電）副總統賴清德今天透過錄影，在2022「復健與藝術國際工作坊」開幕式致詞。他說，期許伊甸基金會繼續發揮更大力量，與政府共同營造友善融合的社會環境，讓身心障礙者權利公約（CRPD）在台灣落實得更好。

賴清德說，生命鬥士劉俠1982年召集成立伊甸基金會，40年來一直秉持「全人全生涯關懷」的理念，服務包含早期療育、融合教育、輔具服務、職業訓練與支持性就業、居家照顧與24小時養護服務等，長年用心陪伴身心障礙者及其家庭。

他表示，伊甸基金會也積極透過議題倡導與社會教育宣導等方式，為身心障礙者的權利發聲，提升社會大眾對障礙者的認識，40年來累積成果，相信社會有目共睹，他也要特別獻上最真誠的感謝與肯定。

賴清德說，感謝伊甸基金會為響應國際復健組織成立100週年，提倡藝術結合復健的服務新趨勢，盼所有參與者，都能有滿滿收穫。

全國身心障礙者逾120萬人，占總人口數的5.1%。賴清德說，為提供身心障礙者更周全的服務，政府2016年起推動「建置未來5年身心障礙照顧服務資源計畫」，截至去年底，總共建置775個社區式照顧服務據點，支持身心障礙者便利取得在地服務資源。

在機構式服務部分，賴清德表示，政府透過「身心障礙機構服務躍升計畫」調高機構補助水準，去年獎助金額已經達到新台幣11億餘元，希望透過積極改善機構服務量能，讓身心障礙者能夠依個別需求選擇最適合的服務方式，獲得更完善的照顧。

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台灣在2014年已自主承諾履行CRPD規定。賴清德說，這次的國際工作坊，就是具體呼應CRPD第26條適應訓練與復健，以及第30條參與文化生活、康樂、休閒及體育活動，讓大家知道「障礙」只是一種狀態，只要運用更多創新的服務思維，身心障礙者也能夠展現獨立生活的可能性。

他期許，伊甸基金會未來能繼續發揮更大的力量，與政府共同營造友善融合的社會環境，讓CRPD在台灣落實得更好；也盼透過相類似活動，讓民眾對復健與藝術結合的創新服務模式更加理解。（編輯：張均懋）1110708