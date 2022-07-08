亞洲第1萬家7-ELEVEN 落腳統一發跡地台南

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（中央社記者江明晏台北8日電）統一企業集團預告，將於12日開幕亞洲第1萬家7-ELEVEN門市，地點重回集團發跡地台南，位於台南安平區的「亞萬門市」將以發展生活服務平台為目標。

統一表示，集團發跡於台南，歷時55年後，秉持創辦人高清愿飲水思源初衷，將開出亞洲第1萬家7-ELEVEN「亞萬門市」，落腳奠基於台南市安平區，象徵統一企業集團從台南出發、布局亞洲、擁抱世界。

統一企業集團自1980年2月9日在台北開出第一家7-ELEVEN「長安門市」，近期將開幕的「亞萬門市」是亞洲第1萬家店，近半世紀服務不間斷，期望滿足消費者日常需求。

隨著時代更迭，7-ELEVEN、康是美等品牌近年積極投入消費情境創新，現今已在亞洲市場發展為生活服務平台。

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「亞萬門市」外觀採用特殊材質打造，將台灣、大陸上海、浙江及菲律賓著名地標融入環景設計，並攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21 TOGO、K.Seren等品牌共同進駐。

「亞萬門市」也將綠電概念融入門市設計，導入太陽能光電，與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用，創造永續循環。（編輯：張良知）1110708