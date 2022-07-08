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台灣之星估斷訊影響500人 NCC：30分內不涉資費減免

2022/7/8 19:21（7/9 09:18 更新）
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台灣之星8日上午再度發生斷訊，NCC表示，影響時間為10時36分到10時50分，由於影響時間少於30分鐘，應沒有涉及資費減免事宜。圖為台北一間台灣之星門市。（中央社檔案照片）
台灣之星8日上午再度發生斷訊，NCC表示，影響時間為10時36分到10時50分，由於影響時間少於30分鐘，應沒有涉及資費減免事宜。圖為台北一間台灣之星門市。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北8日電）台灣之星今天上午再度發生斷訊，NCC表示，影響時間為10時36分到10時50分，台灣之星回報影響人數為500人、收到63件申訴，不過，由於影響時間少於30分鐘，應沒有涉及資費減免事宜。

台灣之星在今年5月10日曾發生全台斷網，當時影響人數約3萬人。台灣之星今天上午再度發生斷訊，台灣之星回應是受到設備異常影響，網路訊務短暫不穩，但已全數恢復正常。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗傍晚告訴中央社記者，主要是台灣之星內湖機房設備故障，原生雲智能計畫套件（SPS）設備異常，造成訊號中斷，影響時間為今天上午10時36分到10時50分，台灣之星目前回報影響範圍為全台區域、影響人數為500人，公司收到63件申訴。

翁柏宗表示，由於影響時間少於30分鐘，依照相關作業辦法，應沒有涉及資費減免事宜。

NCC曾在台灣之星5月斷訊時表示，依據契約規範，訊號服務中斷2到4小時可以主張減收5%月租費，若時間為4到8小時可主張減收8%月租費。（編輯：楊蘭軒）1110708

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