電信2大合併案 公平會著重議價力、NCC提5點評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣大哥大欲併台灣之星、遠傳電信擬收購亞太電信，電信合併2大案已進入NCC與公平會審查階段。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）台灣大哥大欲併台灣之星、遠傳電信擬收購亞太電信，電信合併2大案已進入NCC與公平會審查階段，NCC從資源分配與消費者權益等5面向審查，公平會著重廠商合併後的議價力與聯合行為，外界估計最快可能要等到今年底才有機會完成。

台灣大哥大去年底在業界投下震撼彈，閃電宣布跟台灣之星合併，遠傳電信隨後在今年2月宣布，斥資新台幣247億元收購亞太電信，兩家業者一口氣縮小與市場龍頭中華電信的用戶數差距。外界預期，電信版圖將大洗牌，從過去的「三大兩小」邁向「新三國時代」。

兩樁合併案都還要經過國家通訊傳播委員會（NCC）與公平會各自審核，原訂合併基準日都是9月30日，不過遠傳總經理井琪日前被問到時程指出，一切都按照主管機關的時程，目前看來，暫訂的合併基準日幾乎可以肯定會延後。

NCC發言人翁柏宗表示，會依照電信管理法26條規定，依照資源合理分配、消費者權益、市場競爭、產業發展、國家安全5面向來做審查。外界高度關注低資費是否就此絕跡，翁柏宗說，電信業者要提供多元資費方案滿足不同消費族群，審酌面向也會考量如何維護用戶權益與市場競爭等。

至於時程，NCC主委陳耀祥日前表示，業者提到的9月底是預計的合併基準日，並不是NCC的審核期限。接下來進行程序，包括涉及頻譜資源分配、消保議題等，有些小型業者提供終身方案、經銷商部分要如何處理都得一起考量。

NCC官員也說，新任NCC委員王正嘉、王怡惠及陳崇樹預計8月1日上任，加上整併事涉重大，可能還會舉行公聽會對外蒐集意見，不過，還待委員會做出決議，時間上如果順利，可能也要到今年底或明年初。

公平會發言人陳志民告訴中央社記者，電信業併購案屬於水平結合，市場力可能更集中，公平會關注兩大重點，第一是競爭者加速減少，業者提高價格的能力會不會增加，第二是看業者彼此進行聯合行為的可能性會不會增加。此外，也會考慮資費是否調整，以及對消費者的可能影響。

陳志民表示，結合案跟商業有很大關係，會花一些時間討論，也會謹慎以對。（編輯：潘羿菁、翟思嘉）1110703