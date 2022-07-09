藝術長照與健康照護論壇 10日台北登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南9日電）台灣快速步入高齡社會，國立台南藝術大學與馬偕醫學院10日將在台北天成大飯店舉辦「藝術長照與健康照護論壇」，探討藝術在老年長照中扮演的角色。

台南藝術大學發布新聞稿指出，「藝術長照與健康照護論壇」由南藝大與馬偕醫學院共同主辦，創造性舞蹈教育專家安．格林．吉伯特（Anne Green Gilbert）將以「創意腦力：頭腦跳舞」為課程主題揭開序幕。

論壇2大主題分別是「健康照護與優雅老化」及「藝術長照與幸福老化」，南藝大教授賴錫中、施德華、潘罡及醫師楊崑德、台灣藝術長照協會理事長莊育冠與社福組督導張雯慧等人，將就理論與實務等跨領域分享藝術介入長照的心得；衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳則介紹相關政務推展狀況，馬偕醫學院長照所兼任教授楊崑德也將主講抗老與免疫。

南藝大表示，藝術審美具有撫慰人心、活化心智與促進同理心等效能，近年腦神經科學也印證此一現象；西元2000年諾貝爾生物與醫學獎得主艾力克．肯德爾（Eric Kandel）著有「啟示的年代：在藝術、心智、大腦中探尋潛意識的奧秘」一書，揭秘科學研究證實藝術審美可激發腦部6種愉悅系統，帶給人們正向生命力。

南藝大校長詹景裕指出，台灣快速進入高齡社會，老年長照成為重要課題，如何透過學理與實務探討，進一步發揮藝術的力量，值得高等教育關注。

南藝大已將「藝術長照」列入校務中長期發展計畫，111學年度也將開辦藝術長照研究主題的醫療民族音樂學組碩士在職專班，啟動藝術長照認證課程，今年校慶活動更將舉辦首屆「藝術長照學術研討會」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

詹景裕表示，南藝大近年積極投入教育部「大學社會責任」計畫，鼓勵校內師生籌組團隊，將多元藝術展演、藝術陪伴、藝術療育、藝術輔療等藝術應用模式，計畫性地導入南台灣高齡社區與養護機構。

詹景裕說，台灣進入高齡社會後，銀髮族對藝術需求轉趨迫切，無論是藝術展演的純粹欣賞活動，或帶領藝術實作的沉浸式課程體驗方案，都是將藝術能量擴展到高齡族群的有效作為。（編輯：戴光育）1110709