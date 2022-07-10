卓溪38.8度創花蓮入夏新高 10縣市留意高溫

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局今天表示，花蓮卓溪今天攝氏38.8度，是花蓮縣今年最高溫；雙北、宜花等10縣市明天仍有36度以上高溫機會，各地山區易有午後雷陣雨；未來一週熱帶系統發展的機會偏低。

中央氣象局發布高溫資訊，明天受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，花蓮縣縱谷為紅色燈號，可能連續出現38度極端高溫；宜蘭縣地區，台北市、新北市盆地，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；彰化縣、雲林縣、嘉義縣地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，太平洋高壓影響，今天最高溫為花蓮縣卓溪鄉38.8度，也創花蓮縣今年最高溫的記錄；今年全台最高溫保持者仍為6月14日在台東縣太麻里鄉的39.2度；根據資料，台東縣2021年在太麻里鄉曾出現全台史上最高溫40.6度。

張承傳說，今天新竹至嘉義一帶午後對流旺盛，仍有局部大雨發生，時雨量以嘉義縣竹崎鄉在下午3時至4時間達79毫米最多，預估晚間雨勢就會趨緩。

張承傳指出，明天、12日受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，各地高溫來到33至35度，部分地區達36度以上 ；午後各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區清晨也有零星短暫陣雨。

張承傳提到，13日至15日南方雲系北移，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍較前兩日稍微擴大。

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張承傳說，16、17日南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於未來一週是否會有熱帶系統發展的機會，張承傳表示，目前各國模式雖然模擬在南海、菲律賓東方海面有熱帶擾動的訊號，但增強為熱帶性低氣壓的機會不高，仍需持續觀察；但不論是否成為颱風，都會有水氣北移，影響台灣13日之後的天氣。（編輯：陳清芳）1110710