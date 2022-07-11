台南在地咖啡 端進星宇商務艙

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星宇航空11日表示，將攜手「一街咖啡」主理人郭柏佐，把台南在地咖啡端進機艙，讓全世界的旅客品嘗。（星宇航空提供）中央社 111年7月11日

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（中央社記者余曉涵台北11日電）星宇航空今天宣布，配合A330執飛，機上飲品餐點再做調整，將台南在地咖啡端進機艙，讓旅客品嚐在地職人烘焙的香濃咖啡。

星宇航空發布新聞稿表示，再度與台南咖啡潮牌一街咖啡合作，將一街咖啡服務延伸至A330neo商務艙，供應來自「中南美洲的水洗與日曬」咖啡豆，此款限定口味由一街咖啡主理人郭柏佐帶領團隊設計，整體口感層次豐富，在香醇苦甜的黑巧克力韻味中，夾帶桃子與芒果乾的香酸甜。

目前全航線已在經濟艙提供中深焙「宏都拉斯和巴布亞新幾內亞」咖啡豆，此款同為郭柏佐團隊操刀設計。

星宇航空說，與一街咖啡的合作契機源自於星宇航空董事長張國煒至台南出差時，因緣際會造訪一街咖啡，並讚賞咖啡品質及職人精神，決定將這份好味道帶上飛機。

機上甜點蜷尾家於航程3.5小時以上航線推出「紅烏龍焦糖脆脆」，讓旅客品嘗有台灣特色的冰淇淋。

此外，配合A330執飛，將開始供應由Bar Home及Bar TCRC主理人黃奕翔與星宇航空共同打造的5款機上特調，包含VDS胡蘿蔔汁、碧螺春茶等。

看好疫後旅遊業復甦，星宇航空布局打造全新機上精品服務，目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、福岡、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，預計在未來陸續交機後，將開啟更多新航點。（編輯：管中維）1110711