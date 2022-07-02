茶葉香闖香水市場 台灣品牌獲世界氣味設計大獎

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）國際香水盛事A+OA今天公布得獎名單，台灣原創香水品牌P.Seven的「暗香」評審肯定，獲世界氣味設計大獎，以茶葉香打進以花香、柑橘調性為主流的香水市場。

A+OA（The Art and Olfaction Awards）為紐約藝術和嗅覺研究所（Institute for Art and Olfaction）舉辦，由不同領域大師進行氣味盲測，是各地調香師都想角逐的獎項，潘雨晴的作品「暗香」是世界前十強唯一亞洲作品，決賽共評選出2項得獎作品。

潘雨晴今天清晨透過視訊參與公布過程，「暗香」是獲得半數評審高度肯定的作品，拿下獨立設計獎肯定，也讓世界看見台灣。

P.Seven創辦人潘雨晴今天接受中央社記者電話採訪指出，得知獲獎那一刻，哭得沒辦法講話，香水創作在台灣比較小眾，創業10多年受到很多質疑跟不被理解，「會哭是因為終於得到肯定，終於做到了」。

潘雨晴來自花蓮富里鄉，從小對氣味有敏銳的觀察力，她說，從事茶道師5年，迷戀稍縱即逝的茶香味，便思考著如何將茶香保存起來，便一頭栽進氣味設計的世界，2012年創立台灣原創香水品牌P.Seven，在業界小有名氣。

包括星宇航空、王品集團旗下餐廳，都邀集潘雨晴操刀設計專屬香氣；P.Seven香水也跟著誠品生活到日本設櫃，也曾獲選為坎城影展「台灣之夜」外賓禮、紐約時裝週秀場指定貴賓禮。

潘雨晴嘗試做出有台灣元素味道，推出月桃花、馬告、檳榔花、小米酒及茶葉等香水，她說，因茶葉是國際上最能與台灣聯想在一起的味道，便鑽研推出烏龍茶、東方美人茶及老茶等茶葉元素的香水。

潘雨晴說，這次得獎作品「Aged Tea 暗香」是以老茶為主題，是台灣獨有的茶葉，泛指陳放10年以上的茶葉，需歷經每年重新烘焙等繁瑣工序，第一次喝到便被木質、煙燻等味道印象深刻。

潘雨晴說，「暗香」作品藝術性較高，歷經多年嘗試，調整味道平衡，將老茶層層底蘊釋放，香味從木質、煙燻感，帶出淡淡茶香、烏梅香混合龍眼甘甜，帶來安穩、寧靜的感受。

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潘雨晴說，大眾熟知的香水品牌多來自歐洲國家，以花香調、柑橘調為主流，她的香水以茶葉的清香淡雅為特色，過去在日本、香港、上海都有辦過氣味展，這2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，她也回到故鄉富里鄉重新開始。

潘雨晴發起「富里有人藝術季」活動，邀請超過20名藝術家駐村創作，聞「富里」創作富里藝術品。她也與富里鄉農會、花蓮林區管理處合作研發「富里有人春夏、秋冬」氣味、富里稻田「富里香」、富里竹林「竹香水」等香水，將陸續發表。（編輯：方沛清）1110702