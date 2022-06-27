鄭畬軒以巧克力風味呈獻台灣 獲未來50餐飲人獎

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（中央社記者胡家綺馬德里27日專電）「世界50最佳餐廳」第2屆「未來50餐飲人獎」日前在西班牙畢爾包頒發，Yu Chocolatier畬室巧克力創辦人暨主廚鄭畬軒獲頒「先鋒創造者」獎，成為首位獲此殊榮的台灣巧克力工藝師。

34歲的鄭畬軒，在追求巧克力風味的路上已歷經15年的磨練。他以法國巧克力技藝為底，融入東方美感與風土食材，不斷創造具國際語彙的台灣巧克力。這次從超過 400位候選人中脫穎而出，以「將台灣風味帶向世界」為由，獲得未來50餐飲人獎（50 Next）肯定。

未來50餐飲人獎在官方網站如此介紹鄭畬軒：「這位台南出生的巧克力師傅，一生志業在於與世界分享最美好的巧克力風味。他透過大膽的創作、融合在地的食材，向世人分享台灣文化之美。」

鄭畬軒得獎後發表感言：「今日領受此獎，我深知背後集合了多少人對台灣文化的鼓勵與支持。很謝謝台灣讓我用風味敘述自身文化之美，畬室會持續以味為道，以巧克力風味呈獻世界的台灣。」

未來50餐飲人獎由餐飲界備受矚目的世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）發起，與西班牙名廚搖籃「巴斯克廚藝烹飪中心」（Basque Culinary Center）合作，自2021年起每年遴選50位「將想法化為現實」、「形塑全球餐飲未來樣貌」的35歲以下從事餐飲業青年。

未來50餐飲人獎的宗旨在於啟發、賦權並連結全球勇於以新視野面對挑戰、拓展未來的新世代餐飲領導人。獲獎名單不限於廚師和甜點師，而將焦點擴大至餐飲價值鏈與飲食生態圈的各個環節與面向，從生產者、教育者、科學家至革新者，賦予「美食」（gastronomy）一詞更寬廣的想像與定義。

獎項共涵括7個類別：先鋒創造者（Gamechanging Producers）、技術革新者（Tech Disruptors）、賦權教育者（Empowering Educators）、創業創意者（Entrepreneurial Creatives）、科學創新者（Science Innovators）、餐飲領航者（Hospitality Pioneers），餐飲開拓者（Trailblazing Activists）。

頒獎典禮24日在西班牙巴斯克地區大城畢爾包（Bilbao）的「巴斯克宮」（Palacio Euskalduna）以實體方式舉行，國際飲食界標竿人物聚集，如獲得兩次世界最佳50餐廳排行第一殊榮的西班牙餐廳 El Celler de Can Roca 傳奇主廚羅卡（Joan Roca）、世界最佳50餐廳標誌人物獎名廚克倫（ Dominique Crenn ）等，皆到場與剛出爐的50位獲獎者展開對話，分享交流世代間的餐飲經驗。

鄭畬軒於獲獎隔天接受中央社記者訪問提到，在頒獎活動聽到不少得獎人分享專業，領域十分寬廣，從生物科技、食物設計、食物社會正義等，也和年紀相仿甚至更年輕的餐飲業者交流不同的觀點，得到不少想法和啟發。

鄭畬軒說，這次活動強調「賦權」（Empowerment），以食物賦予他人能量和力量，不論是團隊、消費者、乃至社會。餐飲前輩的演講中也提及知識「傳承」的重要性，與賦權主題互相呼應，讓他感受到這股信念不斷迴盪。

鄭畬軒自19歲起自學巧克力，後來也曾負笈法國巴黎廚藝高等學校（Ferrandi）進修實習，2015年於台北創立Yu Chocolatier畬室，隔年抱回台灣首座世界巧克力大賽獎牌，成為巴黎巧克力大展（Salon du Chocolat Paris）首度邀請的台灣巧克力品牌，並連年受到多國巧克力展會邀請，不斷開拓台灣巧克力的國際紀錄。

當記者問及因疫情延後的巴黎開店計畫是否會繼續進行，鄭畬軒毫不猶豫地回答：「會!這次難得出國，也先到巴黎走訪，看到後疫情時代遊客已恢復7成，有帶給我一些信心。」

透過巧克力向世界分享台灣的味道與美感，鄭畬軒追求風味的這條大道，一點一滴，越走越遠，不因疫情打擊而停止努力。（編輯：陳惠珍）1110627