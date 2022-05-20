飯店攜手阿里山咖啡莊園 搶進黑金市場

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（中央社記者余曉涵台北20日電）根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場一年產值約新台幣800億元，飯店業者積極搶攻這塊大餅，宣布找來咖啡職人並攜手阿里山莊園，要推廣本土咖啡。

根據ICO調查，台灣咖啡市場一年產值約800億元，除了滿街的咖啡店外，超商及超市等有現煮咖啡可以購買，現在飯店也積極進攻這塊黑金大餅。

台南晶英酒店發出新聞稿宣布，今天起飯店1樓的茶薈轉型成精品咖啡專賣店，聘請通過國際SCA精品咖啡協會中咖啡萃取「金杯理論」認證的職人杜思宏，嚴選位於阿里山上風土條件極佳、且獲獎無數的雅慕伊莊園所提供專屬豆種批次，要透過專業手沖與知識交流模式，打造媲美「板前」的飲品商業新型態。

台南晶英酒店說，杜思宏是土生土長台南人，擁有扎實的咖啡培訓經歷，在日本東京求學時，深受日本人敬業文化薰陶，秉持著對咖啡的熱忱，他專研虹吸壺、手沖、拉花藝術、義式咖啡機等技巧，並取得國際精品咖啡協會SCA（Specialty Coffee Association）的咖啡萃取金杯理論證照，針對用水品質、咖啡豆種、沖煮習慣、盛裝杯型等以上原因，對咖啡濃度與口感造成的影響進行探討，徹底貫徹職人精神，提煉出每杯咖啡的黃金比例。

這次茶薈在空間設計上保留原有的吧檯形式，讓客人可以近距離觀摩咖啡師手藝，杜思宏也希望透過與同好者相互交流，運用豐沛的咖啡知識，以一對一的「板前」模式展演，創造獨到的品飲體驗。

咖啡豆則是來自阿里山，台南晶英酒店說，早期位於阿里山的莊園皆是以種植高山茶為主，隨著喜愛咖啡的人口增加，產業也走向培養成熟咖啡豆栽種技術，加上地理環境對咖啡風味有著巨大影響，促使研磨出來的咖啡帶有茶香尾韻，也讓海拔高、溫度低的阿里山頭成為孕育優質咖啡豆的新興之地。

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台南晶英酒店指出，這次合作的雅慕伊莊園在2022嘉義阿里山莊園咖啡精英交流賽中，分別於蜜處理、日曬處理以及藝妓組得到獎項殊榮，加上位於雲林的烘豆廠「上呂丹」功不可沒，主理人曾獲得WCE世界盃烘豆大賽台灣區獎項，讓菜單中帶有熱帶水果與烏龍茶香的這款阿里山微批次SL34，顯得格外稀有且珍貴。

除了飯店之外，看好台灣黑金市場，國營事業中油及台糖日前也投入咖啡市場，家樂福宣布推出自有品牌，搶攻商機。（編輯：管中維）1110520