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米蘭世界咖啡冠軍賽 台灣選手獲拿鐵藝術第3名

2022/6/26 18:20（6/26 19:54 更新）
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（中央社記者黃雅詩台北26日電）2022年世界咖啡冠軍賽（World Coffee Championships）昨天在義大利米蘭落幕，台灣拉花選手林紹興參加拿鐵藝術項目，他以拉花呈現生動的斑馬、老虎、狗等圖案，榮獲全球第3名殊榮。

有趣的是，林紹興用品推車上擺了一包「綠色乖乖」，引起主持人注意，還專程請他在台上介紹這項台灣特殊風俗。

林紹興在乖乖包裝上用簽字筆寫滿了字，他向主持人解釋，他寫了機器、濃縮咖啡、拉花等事項都要「乖乖」，代表「一切順利」之意。主持人大笑表示，她在網路看過圖片，聽說在台灣很多工程師會把這種零食放在機房，很高興林紹興把它帶來義大利，讓她親眼見識這招。

根據大會直播影片，林紹興在比賽時先以英文向評審介紹創作主題，他遞給評審一張動物園地圖，描述自己兒時最快樂回憶是跟家人去動物園，因此想把這份快樂重現在咖啡杯裡，特別選擇了斑馬、老虎、狗3種動物。

林紹興在創作老虎拉花時，還一邊以英文哼唱「兩隻老虎」兒歌，他表示台灣小朋友看到老虎經常會唱這首歌，他記得兒時去動物園第一次看到老虎，他媽媽就對他唱著這首歌。

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2022世界咖啡冠軍賽（WCC）22至25日在義大利米蘭舉辦，吸引來自全球上百位高手參加，共有「世界拿鐵藝術」（World Latte Arte ）、「咖啡品嘗」、「咖啡烘焙」等多個比賽項目。

林紹興獲得拿鐵藝術項目第3名，第一名是義大利選手克雷蒙地（Carmen Clemente），第2名是來自南韓的蘿拉（Rora），第4、5、6名選手分別來自馬來西亞、澳洲、希臘。（編輯：蘇志宗）1110626

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