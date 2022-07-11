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吉隆坡國際旅展 台灣館主打疫後雙鐵旅遊

2022/7/11 21:03（7/11 21:56 更新）
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馬來西亞吉隆坡下半年首場國際旅展日前落幕，觀光局駐吉隆坡辦事處表示，台灣館主打鐵馬、鐵道主題旅遊，圖為與會人士與藍皮列車造型復刻大型火車頭合影。（辦事處提供）中央社 111年7月11日
馬來西亞吉隆坡下半年首場國際旅展日前落幕，觀光局駐吉隆坡辦事處表示，台灣館主打鐵馬、鐵道主題旅遊，圖為與會人士與藍皮列車造型復刻大型火車頭合影。（辦事處提供）中央社 111年7月11日
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（中央社台北11日電）馬來西亞吉隆坡下半年首場國際旅展日前登場，觀光局駐吉隆坡辦事處表示，這次台灣館主打自行車（鐵馬）與火車（鐵道）主題旅遊，不少民眾紛紛詢問台灣開放入境觀光時程，期盼早日赴台旅遊。

全球各國陸續解除邊境管制之際，跨境旅遊市場商機湧現，觀光局駐吉隆坡辦事處表示，馬來西亞吉隆坡下半年首場國際旅展（MITM2022）昨天落幕，這次觀光局利用「雙鐵」旅遊主題佈置台灣館。

辦事處透過新聞稿指出，為聚焦疫後台灣鐵馬、鐵道特色觀光宣傳主題，觀光局運用台鐵「藍皮解憂號」的傳統藍皮列車造型復刻大型火車頭，吸引民眾拍照留念。另外，也和台灣知名品牌合作推出自行車登山王體驗活動，吸引現場民眾圍觀及組隊挑戰。

馬來西亞已開放完整接種疫苗旅客不需篩檢、隔離即可入境。辦事處指出，於此之際，馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）時隔3年再辦MITM國際旅展，除了台灣，還有韓國、菲律賓、泰國及馬來西亞等國設置展館，參展單位也包括馬國各州旅遊局、郵輪、航空公司、主題樂園及旅遊業者。主辦單位估計參觀人潮達6萬人次。

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馬來西亞華人旅遊業公會總會長包一雄表示，疫情前台灣就是馬國民眾出國旅遊優選目的地。雖然目前台灣尚未開放觀光團入境，但馬國旅遊業者高度關注台灣最新旅遊主題，有10家業者率先在這次旅展推廣台灣旅遊產品，期待台灣早日開放入境觀光，以利台、馬業者開拓旅遊商機。

此外，觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼指出，疫情之前，馬來西亞每年赴台旅客超過50萬人次。觀光局持續關注馬國疫後旅遊市場動態、積極參加旅展，後續也規劃舉辦多元主題宣傳推廣活動，提升台灣觀光品牌能見度，迎接疫後跨國旅遊復甦商機。（編輯：周永捷）1110711

馬來西亞吉隆坡下半年首場國際旅展日前落幕，觀光局駐吉隆坡辦事處表示，台灣館主打自行車（鐵馬）與火車（鐵道）主題旅遊，圖為民眾體驗「自行車登山王」活動。（辦事處提供）中央社 111年7月11日
馬來西亞吉隆坡下半年首場國際旅展日前落幕，觀光局駐吉隆坡辦事處表示，台灣館主打自行車（鐵馬）與火車（鐵道）主題旅遊，圖為民眾體驗「自行車登山王」活動。（辦事處提供）中央社 111年7月11日
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