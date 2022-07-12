阿里山林鐵神木站7/15啟用 上傳合照有機會獲車票

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）為慶祝阿里山林鐵神木站15日啟用，重現2股線列車交會畫面，林務局邀請民眾上傳與神木站合照至阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書留言處，將有機會獲贈車票，期限還有1天。

農委會林務局今天表示，阿里山林業鐵路及文化資產管理處日前發起慶祝神木站15日將重新啟用的活動，邀請民眾上傳與神木站合照至臉書留言處，只要按讚數在前20名者，就可獲贈15日攜伴往返阿里山神木站的車票，共2張。活動還剩1天，將於13日下午2時截止。

林務局表示，15日當天，百年歷史的31號蒸汽火車與機關車將同時現身，蒸汽火車還會表演「之」字型折返，待停靠神木新站側線後，2輛火車將同時鳴笛，象徵神木的生生不息。

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活動將從15日上午9時52分起，分成5個區段呈現2列車同時現身神木站畫面，當天中午12時8分，31號蒸汽火車將返回阿里山站。林務局呼籲鐵道迷不要錯過，因為「不管神木、小火車還是全新的珍貴回憶，全部都凝結在這一刻。」

目前已有不少人上傳過去自己與家人在神木站的合照，也有列車入站照，甚至拍下列車跟一旁聳天神木擦身而過的經典畫面，還有巧遇貓星人在站上曬太陽取暖的悠閒照片，以及早年家中長輩在神木站拍下的歷史照等，呈現神木站跟民眾結下的深深情緣、記憶。（編輯：張雅淨）1110712