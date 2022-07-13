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教部核准世新實踐中原調漲學雜費 最高1.25%

2022/7/13 14:37（7/13 14:55 更新）
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圖為世新大學。（圖取自facebook.com/ShihHsinU）
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（中央社記者許秩維台北13日電）教育部今天表示，7月召開學雜費審議小組會議，配合法院判決意見，於12日核復中原大學111學年度學雜費調整幅度1.25%、實踐大學1.25%、世新大學0.75%。

教育部今天發布新聞稿指出，針對111學年度大專校院學雜費收費基準調整案，今年並無學校提出申請；但中原大學、實踐大學、世新大學等3校因107學年度大專校院學雜費收費基準申請調整案未獲審議通過，提起訴願及行政訴訟。

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根據台北高等行政法院110年6月17日判決主文，教育部應依法院判決的法律見解，對學校調整107學年度日間學制學士班學雜費收費基準的申請案作成決定。針對3校函送的107學年度學雜費調整申請，教育部也於今年7月召開學雜費審議小組會議討論核復調幅，並自111學年度起適用。

教育部表示，配合法院判決意見，綜合審酌學校具體資料，於7月12日核復中原大學111學年度學雜費調整幅度1.25%、實踐大學1.25%、世新大學0.75%；未來將督導3校就107學年度學雜費調整支用計畫及助學計畫，配合時空環境及師生需求再做調整，並持續與學生溝通說明。（編輯：陳政偉）1110713

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