台大盼不適用漲電價 文大生冷氣費調漲與否待議

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（中央社記者許秩維台北28日電）用電大戶電價7月起調漲，台大今天呼籲，大學雖算是用電大戶，但目的在教學研究，電價調漲不應適用於大學。文大說，學生宿舍冷氣費是否要漲，涉及學生權益，會再與學生討論。

經濟部電價費率審議會昨天決議，7月起平均電價調高8.4%，高壓以上產業用電大戶調漲15%；為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，但大專校院可能會面臨電價調漲的衝擊。

台灣大學今天以文字回應中央社記者，大學的組成不論是教研人員、行政人員或學生都來自於社會大眾，雖然整體用電量的角度算是「大戶」，但目的卻是在於教學與研究，進而提升國家整體競爭力，性質和其他「用電大戶」（廠商或營利單位）完全不同，電價上漲若不適用於高中以下學校，也不應適用於大學。

台大指出，電費調漲勢必對學校的電費增加負擔，台大除了長期以來已逐漸更換各項節能裝置外，未來也會加強宣導，呼籲全體師生力行節能減碳，減少不必要的浪費，目前並未有因此調漲學費的考量。

陽明交通大學副總務長楊黎熙告訴中央社記者，陽明交大一年電費約新台幣2.3億元，如果電價調漲15%，平均一年會增加約3000萬元支出，對學校是不小的負擔。

楊黎熙提到，學校一直積極推動節能減碳，針對用電量較高的館舍進行績效節能改善工程，降低用電量和電費，但績效節能改善工程需投入經費和時間；因應電價調漲，將蒐集各館舍用電資料，並開會討論節能方案，而各館舍電費都是由學校支出，僅學生宿舍由學生購買冷氣卡支付電費。

文化大學校方表示，目前還未接到台電調漲電價的公式，但初估一年可能會增加約400萬元支出，而學校公共區域、教室、走廊、禮堂、圖書館等電費都是由學校負擔，至於學生宿舍吹冷氣的部分，還需要進一步討論。

文化大學校方指出，學生宿舍吹冷氣，原本由學生付費購買冷氣卡，若電價調漲，冷氣費是否要漲，因涉及學生權益，會再與學生討論，有可能由學校吸收，也可能學生要一起分擔。（編輯：管中維）1110628