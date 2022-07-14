吳德榮：15日起中南部午後雷陣雨 台東有焚風

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（中央社記者張雄風台北14日電）中央氣象局今天發布雙北等4縣市高溫資訊，花蓮可能出現攝氏38度極端高溫。氣象專家吳德榮說，明天起盛行西南風，中南部午後有雷陣雨，可能有劇烈天氣發生；台東可能有焚風。

氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，可能連續出現38度極端高溫；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；台北市、新北市地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天熱帶擾動外圍水氣接近，大氣趨不穩定，中南部地區及其他近山區午後有局部雷陣雨，台東、恆春半島局部短暫陣雨；各地高溫炎熱，最高氣溫可達36度以上，要注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至19日低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，中南部地區及其他近山區午後有局部雷陣雨，並有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機會。

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吳德榮提到，明天至19日熱帶大陸氣團籠罩華中、華南，台灣受其邊緣影響、高溫炎熱，最高氣溫可達37度以上；台東局部地區在西南風背風面，另有焚風效應將氣溫推升得更高，各地皆應注意防曬、防中暑；20日 太平洋高壓籠罩，各地晴朗炎熱，午後近山區仍有局部雷陣雨。

此外，吳德榮提醒，今晨逢「超級月亮」引發大潮，明起又盛行西南風，今明兩天西南部沿海低窪地區，皆應注意海水倒灌，岸邊活動也應注意安全。（編輯：管中維）1110714